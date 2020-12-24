На итоговой пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пока не планирует заводить TikTok. Эта социальная сеть пришлась ему не по вкусу.- Я петь и плясать не умею, - отметил Аксенов. - Поэтому я одним глазом посмотрел - чуть с ума не сошел и понял, что это не мое. Выступать в таком формате я точно не смогу. TikTok - не моя сильная сторона.Напомним, недавно глава республики впервые записал видеообращение к своей 200-тысячной аудитории в Instagram. В своем блоге он поблагодарил своих подписчиков за активные советы, замечания и возражения. Сейчас Аксенов становится одним из самых цитируемых губернаторов-блогеров страны. Его аудитория достигает сотни тысяч во многих социальных сетях.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50