Опреснительные станции не нанесут экологического вреда Черному морю. Технологии отработаны в других странах и последствия учтены.- Экологи с точки зрения рассола отрабатывают ситуацию, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции. - Предварительно никакого риска не будет, современные технологии позволяют провести очистку и рассчитать длину трубы в море. Ущерба экологии это не нанесет. Все экспертные заключения будут в открытом доступе.Энергетических мощностей для переработки морской воды в Крыму достаточно. При пиковом потреблении 1440 МВт генерация вместе с энергомостом составляет 1770 МВт. Профицит составляет около 300 МВт, тогда как на опреснительную установку с выработкой 20 тысяч кубометров воды в сутки необходимо 5-7 МВт.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50