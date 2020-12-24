На заводе «Титановые инвестиции», что в Армянске, грядет массовое сокращение. Под увольнение попадают около 350 сотрудников. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил это финансовым положением предприятия.- За каждого человека будем бороться, - сказал Аксенов во время итоговой пресс-конференции. Он отметил, что лишившимся работы сотрудникам завода предоставят новые места, где зарплата будет не меньше, чем на «Титане».Как писала «Комсомолка», если не пойти на сокращение, то в скором времени завод может прийти к тому состоянию, в котором производство придется останавливать полностью. В этом случае без работы могут остаться 3 тысячи 600 человек.Заметим, что с начала года и по состоянию на 14 декабря отток сотрудников на «Крымском титане» составил 128 человек: за этот период уволилось 345 человек, было трудоустроено 217 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50