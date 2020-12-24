В Крыму к 2022 году возведут оптово-розничный центр по поручению президента РФ Владимира Путина. Инвестор уже определен.- Для строительства центра он выбрал площадку в районе Чистенького, Симферопольский район, - пояснил во время итоговой онлайн-конференции глава Крыма Сергей Аксенов.Комплекс центра будет состоять из складских помещений и холодильников.- Это будет полноценный оптово-розничный центр для распределения продовольствия по Крыму. Надеемся, что в течение двух лет его построим и запустим, - уточнил Аксенов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50