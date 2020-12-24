Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, почему местные власти не принимает мер по отслеживанию и наказанию спекулянтов. Как оказалось, у правительства нет соответствующих полномочий.- Единственное, что я могу, - это обратиться в прокуратуру и ФАС. Других рычагов реагирования у меня нет, - подчеркнул Аксенов во время итоговой пресс-конференции.Он добавил, что правительство может принять меры лишь в одном случае - при 30% росте цен на социально значимые продукты.Аксенов выразил надежду, что на заседании правительства РФ рассмотрят вопрос о делегировании полномочий исполнительным органам власти, и у правительства Крыма появятся дополнительные рычаги реагирования по ценовой политике.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50