Севастопольца подозревают в убийстве жены. Ранее, 20 декабря, родственники женщины сообщили о ее пропаже, рассказали в пресс-службе крымского Следкома. Следователи стали проводить проверку по делу, предположив, что женщина могла оказаться жертвой убийства.Параллельно с этим розыскные мероприятия начали проводить волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Крым». Следствие приобрело иной характер после сообщения о том, что к пропаже жительницы Севастополя может быть причастен ее муж.Поиски закончились печально - волонтеры нашли разрытую землю на пустыре в районе Монастырского шоссе, специалисты принялись раскапывать яму и обнаружили в ней тело жертвы. На трупе эксперты выявили признаки криминальной смерти.Подозреваемого в убийстве задержали, по делу ведется следствие и ряд экспертиз. Следком в скоре передаст материалы в суд, чтобы избрать мужчине меру пресечения.Напомним, тело 33-летней жительницы Севастополя нашли вчера, 23 декабря.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50