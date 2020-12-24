Крымские археологи в следующем году планируют начать масштабное исследование тех территорий, на которых ранее артефакты могли доставаться нелегальным путем.- Мы готовим программу по проведению масштабных раскопок на территории Республики Крым с целью обследования тех мест, которые есть на картах, есть у ученых. Многие из них были разграблены при Украине, к сожалению, - пояснил глава Крыма Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции.Он добавил, что при Украине в Крыму нередко осуществлялись незаконные раскопки.- Все коллекции скифского золота, которые попадают в частные руки европейские, большинство из них - с территории Крыма, который на тот момент был в составе Украины, - подчеркнул он.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50