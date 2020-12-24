В Судак построят четырехполосный съезд с трассы «Таврида» для транспортной доступности молодежного центра «Таврида» в бухте Капсель. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.- Мы приняли решение — сделаем четырехполосный съезд с трассы «Таврида» до Судака, - подчеркнул он. - Решение уже принято, дорога проектируется до города и непосредственно до лагеря «Таврида». С учетом того, что лагерь будет развиваться, принято решение о строительстве водовода, который будет проходить через ряд населенных пунктов Судакского региона, канализационно-насосной станции.Обсуждается возможность создания вдоль бухты открытой набережной с торговыми местами, но это пока под вопросом. Для экономики региона дополнительный приток 35-40 тысяч туристов в год дадут значительный вклад в развитие, в том числе в сектор приема и размещения туристов, уверен Аксенов.Напомним, строительство первой очереди молодежного центра «Таврида» ировано на начало 2021 года. Планировалось, что подъезд к арт-кластеру пройдет через трассу «Белогорск – Приветное» и дальше до Судака.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50