Евпаторийский суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего замглавы департамента городского хозяйства Евпатории, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.- В 2015 году чиновник оформил бюджетные запросы о выделении средств, чтобы заплатить за выполнение госконтрактов. Однако, госэкспертиза ранее дала подрядной компании отрицательное заключение по проектам. Пять контрактов по разработке документации для реконструкции улиц города отклонили, - рассказали в ведомстве.Проведение повторной экспертизы должны были оплатить сами подрядчики, но деньги на эти цели почему-то выделил город.- Для проведения повторной экспертизы на счет учреждения незаконно перечислили 4,6 миллиона рублей, - объяснили в прокуратуре.Бывшего представителя администрации суд признал виновным. Ему дали три года тюремного срока по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Также виновный больше трех лет не сможет занимать должности на госслужбе.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50