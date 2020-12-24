Власти Крыма пытаются урегулировать ситуацию с ценами при помощи проведения ярмарочных мероприятий. Для этого было выделено около 200 площадок.- Мы даем возможность нашим сельхозпроизводителям поучаствовать без посредников и всяких оплат в продаже продуктов, которые пользуются спросом, - сообщил во время итоговой пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов.Местные жители, по словам главы региона, отмечают, что цены на ярмарках обычно на 10-18% ниже, чем в среднем по Крыму.Напомним, глава Крыма пояснил, почему местные власти не принимает мер по отслеживанию и наказанию спекулянтов. Как оказалось, у правительства нет соответствующих полномочий. Правительство могло принять меры лишь в одном случае - при 30% росте цен на социально значимые продукты.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50