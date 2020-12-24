Строительство набережной в приморском поселке Николаевка может обойтись в 10 миллиардов рублей.- Предварительная оценка стоимости работ – от 7 до 10 миллиардов рублей. Понятно, это ни в поселке, ни в Симферопольском районе, ни даже в республике полного объема такой суммы не будет. Однако, поскольку Николаевка является излюбленным местом отдыха – здесь весь Симферополь, огромное количество людей, приезжих в том числе – мы эту набережную делать будем, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции.Разработкой технико-экономического обоснования, на который из федерального бюджета выделили 110 миллионов рублей, занялись специалисты института «Шельф». Предварительный срок сдачи ТЭО проекта – декабрь 2021 год.- На его основании будут приняты решения о финансировании работ, проектирования и строительства набережной в Николаевке, - подытожил Аксенов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50