25 декабря в некоторых районах Симферополя и Севастополя временно отключат свет, потому что будет идти ремонт электросетей.Где не будет светаСИМФЕРОПОЛЬс 8.00 до 17.00ул. Беспалова, 2, 110, 43, 45;ул. Гончарова, 8-12(чет); ул. Мира, 4-8(чет);просп. Вернадского, 141-159(нечет),153а;ул. Батурина, 12-43, 18/24-18/42(чет);ул. Бахчисарайская, 28-40(чет), 33-45(нечет);ул. Лихого, 38, 27-65(нечет);ул. Гражданская, 37;пер. Охотничий, 20-32(чет), 21-39(нечет), 35/25;ул. Парковая, 4-30(чет), 3-39(нечет)СЕВАСТОПОЛЬс 9.00 до 17.00село Фронтовое: ул. Механизаторов 2-8 (чет); 1-9 (нечет),13; ул. Солнечная 2-8 (чет); 1-7 (нечет); ул. 345 дивизии 36,37,44село Пироговка: ЗАО «Южное горно-строительное управление»; пер. Горина 7-15 (нечет);ул. Пальметная 2-36(чет); 11-В,1-15 (нечет),39;ул. Угловая 6, 3, 5;ул. Урожайная 2-а,2-б,2-24 (чет),28-32 (чет); 1-23 (нечет),29,37;ул. Рабочая 2-20 (чет); 1-21 (нечет); 1-А;ул. Льва Толстого 2-24 (чет); 1-15 (нечет);ул. Озерная 2-12 (чет);ул. Пирогова 5,17,39;пер. Сельский 2; 1-3;ул.Тенистая 2-а,2,6;ул. Урожайная 22-а;пер. Озерный 4-12 (чет)ул. Шостака д. 5;ул. Героев Бреста, 21;ул. Ивана Голубца, 8-А, 2-8, 12-14, 1-А;ул. Киевская, 1-5;ул. Кожанова, 6-10;ул. Революции 1905 г, 2, 1;ул. Яна Гамарника, 8-12, 5-9пер. Мореходный, 2-14, 1-5;про. Троицкий, 2-12, 15-А, 1-3, 9, 17;ул. Мореходная, 2-102, 60-А, 94-Б, 94-Г ,164, 19б/1, 9-а, 1-41, 91, 131, 135-Г;ул. Айландовая, 12-14с 9.00 до 12.00пер. Мирный, 6, 10-12, 11-А, 1, 11-13, 17;пр. Артиллеристов, 4-24, 1-17, 88/2, 56-А, 2, 46-а, 48-72, 76-86, 61-97;ул. Днепровская, 82-88, 87-89, 97-105, 109;ул. Донская, 96-Б, 88-90, 94;ул. Кавказская, 18;ул. Каспийская, 92- 1/2, 102-б, 100-б, 102-а, 94;ул. Кубанская, 2-26, 9-а, 1-9;ул. Мирная, 6-8, 14, 3-5;ул. Станюковича, 50-90, 51-89;ул. Танкистов, 46-48, 54-76, 82-84, 88, 49-Г/1, 49-77,81проезд Танкистов, 10, 5/7, 9-а, 9с 9.00 до 15.00ул. Меньшикова, 48-80с 13.00 до 16.00пр. Октябрьской Революции, 20Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50