По Крымскому мосту за год после запуска железнодорожного сообщения с материком поезда совершили больше 2 тысяч рейсов, проехали больше 5,3 миллионов километров и перевезли больше миллиона пассажиров.- Обеспечивая пассажирские перевозки с декабря 2019 года, несмотря на сложности текущего года, мы развернули маршрутную сеть, увеличив количество направлений с двух до 16-ти, также развиваем новые направления деятельности, в том числе туристической направленности, - рассказал генеральный директор транспортной компании Александр Ганов, слова которого приводят в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».Летом поезда курсировали по 13 маршрутам, на сегодняшний день – лишь по 10. Однако в связи с приближающимися новогодними праздниками компания продлила маршрут Симферополь – Екатеринбург до Перми, Омска и Тюмени. Также были запущены новые.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50