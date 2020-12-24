В Симферополе закончено строительство еще одного детского сада на 200 мест. Он располагается в микрорайоне «Крымская роза», сообщил министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов на своей странице в Facebook.Напомним, новый микрорайон в столице возводят в рамках национального проекта «Демография».- Дошкольное учреждение обошлось в 159 миллионов рублей. Строительство стартовало в 2019 году, - написал министр.Летом власти города опасались, что строительство не завершится в срок, но подрядчики справились и сдали объект в эксплуатацию вовремя.Всего в микрорайоне построят три детских сада на 780 человек. Кроме этого, там появится две школы - на 1 550 и 1 210 мест.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50