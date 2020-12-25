25 декабря на Крымском полуострове, как обещают синоптики, никаких природных аномалий не будет.- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный до 20 м/с. Днем тепло до +12°.Температура воды в Черном море 7°…10°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50