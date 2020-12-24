Строительство Центра полиэтнической культуры молодежи Крымского инженерно-педагогического университета завершится через полтора года, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции.- Новый контракт будет буквально в январе заключен, - подчеркнул Аксенов. - Ожидаем, что в течение полутора лет, максимум два года, полностью работы будут на объекте законченыНовый проект строительства предусматривает возведение общежитий, спортзала, библиотеки и административных помещений. Также на территории комплекса будет возведен памятник первого ректора Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубову.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50