Сотрудники правоохранительных органов задержали в Симферополе производителя синтетических наркотиков. Из лаборатории, находящейся на окраине города, во время обыска изъяли около 1,5 килограмм синтетического вещества.- Организаторы поставили на поток производство высококонцентрированного синтетического наркотика – производного от «мефедрона», который относится к «клубным» психостимуляторам. Причастного к организации нелегального производства 23-летнего молодого человека задержали, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.Здание, в котором наркоторговец изготовлял наркотические вещества, было похоже на частную постройку. Во время обыска помещений сотрудники правоохранительных органов изъяли спецоборудование и материалы для производства вещества, а также инструкции по изготовлению наркотиков. Помимо этого, полицейские нашли около 1,5 килограммов готового порошка.- Всего благодаря профессиональной работе крымских полицейских на улицы и во дворы не попало более 2 тысяч среднеразовых доз наркотиков, - уточнил в пресс-службе.За производство в крупном размере, а также сбыт через посредников наркотиков против молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50