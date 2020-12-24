Жительница Симферополя, обокравшая приятеля из Севастополя, заявила об инциденте в полицию, чтобы отвести от себя подозрения.В правоохранительные органы крымской столицы обратилась 19-летняя девушка: знакомый из Севастополя, оставшийся у нее на ночевке, не досчитался с утра 45 тысяч рублей – неизвестный вытащил деньги прямо из сумки.Во время расследования полицейские заподозрили в краже саму заявительницу. Хозяйка квартиры свою вину признала и пояснила, что деньги украла из-за трудного материального положения. Похищенные средства сотрудники правоохранительных органов нашли во время обыска в платяном шкафу воровки, сообщает Крымское информационное агентство.Против девушки возбудили уголовное дело по факту кражи, ей грозит до 5 лет лишения свободы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50