В Алуште создали уникальный 8-местный вездеход «Крымский лесник», который сочетает в себе лучшие качества для поездок по лесам и горам. Теперь организовать экскурсии в самые необычные места полуострова будет проще простого, поскольку сравнительно небольшие габариты автомобиля помогают ему ездить по любым неровностям.Но создатели эксклюзивного вездехода на достигнутом не собираются останавливаться – уже полным ходом идет разработка второго внедорожника и обновляется первая версия.- В обновленной версии мы устранили небольшие недостатки и слегка занизили крышу, чтобы было легче проезжать среди деревьев. Еще расширили подкрылки, чтобы на туристов не летела грязь, - говорит автоконструктор Владимир Белянин, слова которого приводит Крымская газета.К концу весны следующего года четверо друзей-автоконструкторов собираются представить еще 5 автомобилей, каждый из которых получит название одной из вершин Крымских гор. В планы создателей также входит разработка экологичного внедорожника с электродвигателем и налаживание серийного производства.Подобного рода внедорожники можно использоваться не только в Крыму, но и в регионах с трудной проходимостью на дрогах.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50