В Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 338 человек, у 25 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа заболевших 253 обратились за медицинской помощью самостоятельно, почувствовав неладное. Еще 84 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зарегистрированными случаями. Последний COVID-положительный приехал из-за рубежа.- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики обследовано 4472 человека, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.За весь период с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороло 17 тысяч 817 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50