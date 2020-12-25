Военные медики приступили к развертыванию мобильного госпиталя в Симферополе рядом с медицинским центром им. Семашко. Госпиталь рассчитан на 100 коек и предназначен для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.В пневмокаркасных сооружениях будут развернуты приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.Накануне в Симферополь прибыл медицинский отряд специального назначения Южного военного округа. Самолетами из Ростова-на-Дону переброшены 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств.Еще один мобильный госпиталь на 100 коек развернут в Ялте на базе санатория Минобороны РФ.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50