В Крыму за сутки зарегистрировали еще 8 летальных случаев от COVID-19. Таким образом, количество умерших за весь период с начала пандемии достигло 459 человек.Напомним, в Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 338 человек. В 25 случаях болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа заболевших 253 обратились за медпомощью самостоятельно, почувствовав неладное. Еще 84 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зарегистрированными случаями. Последний COVID-положительный приехал из-за рубежа.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50