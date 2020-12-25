В Симферополе за неделю после начала работы елочных базаров выявили 20 нелегальных торговцев деревьями и пиротехническими изделиями. Проверки по городу проходят ежедневно.- В период с 18 по 24 декабря составлено 20 административных протоколов за осуществление незаконной предпринимательской деятельности, - сообщил начальник департамента АТК Тарон Мовсесян, слова которого приводит Крымское информационное агентство.В пресс-службе администрации крымской столицы уточнили, что проверки по торговым точкам будут проводиться до 31 декабря включительно.Напомним, в Симферополе елочные базары открылись 15 декабря по 18 адресам. Торговцев без лицензии и разрешения власти города обещали штрафовать.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50