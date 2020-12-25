В одной из многоэтажек Симферополя произошел пожар на лестничной клетке: воспламенилась проводка в электрощитке.В пожарную службу о задымлении на пятом этаже многоквартирного дома по улице Проспект Победы очевидцы сообщили 24 декабря в 19.35. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада огнеборцев.По прибытии пожарные провели разведку помещений и эвакуировали 45 человек. Пострадавших нет, сообщает Крым 24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по РК.Пожар площадью в 3 квадратных метра потушили за 21 минуту.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50