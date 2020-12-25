Конец рабочей недели принесет в Крым сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Жителям и гостям региона напомнили, что на время ухудшения погодных условий возрастает риск возникновения ЧП.Так, могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и ветхие рекламные конструкции, крупные или сгнившие деревья. Стоит также обходить стороной дорожные знаки.Помимо этого, при сжигании сухой травы и мусора огонь может распространиться дальше из-за сильного ветра, поэтому в ведомстве настоятельно рекомендуют в ближайшие дни ничего не поджигать.В пресс-службе МЧС по РК также посоветовали отложить походы в лес и горы, а судоводителям пока не выходить в море.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50