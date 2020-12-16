Среди крымских пользователей социальных сетей набирает популярность видео, на котором очевидцы запечатлели набег целого стада диких кабанов на Белогорск, сообщает ForPost.На кадрах с места события видно, как десяток крупных вепрей спокойно дефилируют по улицам города, ни на что не реагируя. Некоторые из особей даже вышли на проезжую часть, не боясь автомобилей.Отсутствие у них страха перед людьми объяснилась очень быстро: у парнокопытных оказался хозяин.- Один гражданин этих кабанов держит на своей ферме, расположенной близ сафари-парка «Тайган». Видимо, они оттуда и сбежали, - сообщил изданию директор департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Минприроды РК Владимир Капитонов.Он добавил, что эта не первая прогулка кабанов по городу. Сейчас звери уже ушли из города, но куда именно направилось стадо – неизвестно.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50