Жителей курортной столицы Крыма беспокоит внешний вид причала №6 – он практически полностью разбит штормами и в скором времени может обвалиться. Однако чиновники реконструировать аварийный объект не спешат, сообщает ForPost.На пристани, расположенной напротив бывшего первого гастронома на набережной Ленина, раньше стояли пассажирские кассы катеров, ходивших вдоль побережья Крыма. Сейчас же по соседству с разбитым причалом швартуется «Комета».Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, все причалы находятся на балансе ГУП «Крымские морские порты», однако на предприятии никто не ответил. Согласно же ФЦП, причалы должны отремонтировать до 2024 года.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50