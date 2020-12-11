На трассе «Таврида» поздней ночью женщина-водитель на легкового автомобиле сбила насмерть мужчину, сообщает ForPost.Инцидент произошел в 23.20: 42-летняя женщина, будучи за рулем машины марки LADA Vesta, ехала из Керчи в Симферополь.- Мужчина в этот момент переходил дорогу в неположенном неосвещенном месте, хотя в двух шагах от него был надземный пешеходный переход, - сообщили изданию в пресс-службе ГИБДД по РК.Личность погибшего пока неизвестна, добавили в ведомстве.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50