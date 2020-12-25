В средневековом городе Мангуп, что в Бахчисарайском районе, с обрыва рухнул внедорожник. Как сообщают очевидцы, чудом обошлось без жертв.Туристы, которые наслаждались красивыми крымскими пейзажами, стали свидетелями страшной картины: внедорожник, возле которого стоят люди, резко срывается летит с горы.- Ничего не предвещает беды. И тут машина начинает катиться с горки. Видимо, на «ручник» забыли поставить. Как нам потом рассказали туристы из этой машины: она покатилась, они пытались ее удержать, в последний момент ребенок еле успел выскочить, - пишет автор видео.Очевидец также отметил, что у перед поездкой у водителя внедорожника болело сердце – как чувствовал.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50