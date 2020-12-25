В Севастополе 20 декабря пропала 33-летняя женщина, ее родственники тут же спохватились и начали обзванивать полицию, волонтеров, знакомых, чтобы организовать поиски. Два дня о ней ничего не было известно, но 23 декабря на пустыре в районе Монастырского шоссе силовики обнаружили разрытую землю, в свежевырытой яме оказалось тело убитой жительницы Севастополя.Наводка указала, что к произошедшему мог быть причастен муж несчастной. Полицейские начали проверять сведения, по результатам которых задержали супруга убитой.Сегодня, 25 декабря, стало известно, что им оказался президент спортивной Федерации универсального боя Севастополя, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.- Фигурант дела - Виктор Футурнюк. Мужчина является главой спортивной Федерации универсального боя Севастополя, - уточнил источник.Эту информацию подтвердили в пресс-службе севастопольского суда. Против Футурнюка завели уголовное дело по статье «Убийство».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50