На реконструкцию Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра Симферополя выделили 50 миллионов рублей.За эти средства в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2024 года» отремонтируют фасад здания, внутренние помещения, инженерные сети, а также благоустроят ведущую к театру территорию.Уже полным ходом идут работы на всех трех этажах и в цокольном помещении.- Несмотря на работы, театр продолжает свою деятельность: идут премьерные показы спектаклей для зрителей, репетиционный процесс, творческая работа, - уточнили в пресс-службе Министерства культуры Республики КрымСтали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50