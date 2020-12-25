В Симферополе и Севастополе 26 декабря 26 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя временно отключат свет, потому что начнется ремонт электросетей.Где не будет светаСИМФЕРОПОЛЬс 8.00 до 17.00ул. Беспалова, 49/2-73(нечет), 49а;ул. Генерала Родионова, 49/2, 49б/3а;ул. Космодемьянской Зои, 2/55-10(чет),1/53-7(нечет); ул. Матроса Александра, 33-55;ул. Ялтинская, 169; ул. Лескова, 58-64(чет);ул. Симферопольская, 22-28(чет), 13-19(нечет);ул. Ломоносова, 63, 68-74(чет);ул. Пирогова, 3-13(нечет);ул. Радищева, 40-74(чет), 37-71(нечет), 68/8;ул. Рылеева, 9СЕВАСТОПОЛЬс 9.00 до 12.00пр. Генерала Острякова,224-228, 232, 238, 240-А,240-ВСтали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50