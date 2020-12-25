В Севастополь, на главную базу ЧФ, вернулся патрульный корабль «Василий Быков» под командованием капитана 3 ранга Виталия Козьякова. Экипаж завершил полугодовую службу в Средиземном море, Атлантическом океане и два межфлотских перехода, на которую отправился еще в средине июня.Во время Дня Военно-Морского Флота корабль участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Он также находился под ответственностью Балтийского флота, после чего покинул пост и через Атлантику зашел в Средиземное море.Экипаж тепло встретил начальник штаба Черноморского флота, первый замкомандующего флотом контр-адмирал Игорь Смоляк. Членов команды поздравили с успешным окончанием дальнего похода.По словам командира, корабль прошел уже 22 тысячи 211 миль, пишет Крымская газета. Судно также с успехом прошло все испытания, показав отличные мореходные качества.Среди членов экипажа были те, кто отличился своей работой. Среди них старший помощник командира корабля капитан-лейтенант Виталий Лаптев, командиры боевых частей капитан-лейтенант Александр Ларин и старший лейтенант Евгений Ходченко, техники БЧ-2 и БЧ-7 мичманы Дмитрий Кулибер, Сергей Коломытцев.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50