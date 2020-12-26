26 декабря на Крымском полуострове, как обещают синоптики, никаких природных катаклизмов не будет.- В Симферополе облачно. Днем местами умеренный дождь. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°. - сообщили в Крымском гидрометцентре.Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем небольшой дождь. Ветер южный 9-14 м/с. Тепло до +12°.На Южном берегу Крыма облачно. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный до 15 м/с. Днем +9…+11°.Температура воды в Черном море 7°…12°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50