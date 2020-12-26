В этом году в Крыму на 20% увеличилась площадь посадки эфиромасличных культур, сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, назвав площади посадки в Крыму рекордными.По его словам, в этом году на полуострове была оказана существенная господдержка правительства Крыма. Было выручено 25 миллионов рублей.- Есть и свои рекорды: площади посадки эфиромасличной розы - самые большие в России, - отметил министр.В числе достижений уходящего года Рюмшин назвал проект «Лавандовый пояс». Благодаря ему новые лавандовые поля появились сразу в пяти районах Крыма.В этом году площадь эфиромасличных культур увеличена до 40 тысяч гектаров – почти на 21% в сравнении с прошлым годом.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50