В Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 342 человек, у 22 заболевших вирус протекает без симптомов.Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 238 выявлены при обращении за медицинской помощью, 103 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4138 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 556 человек, выздоровевших за весь период - 18 373 человека, - отметил Аксенов.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50