Российской вакцины от коронавируса должно хватить на три месяца. Как сообщил министр здравоохранения Александр Остапенко, в республику доставлено 84 тысячи доз.По его словам, республика уже получила разнарядку на массовую иммунизацию. Ее планируют проводить в декабре, январе и феврале.- У нас сейчас идет распределение по регионам. Мы распределяем холодильное оборудование, 112 единиц, с учетом специфики хранения вакцины, от -18 до -20 градусов, - отметил министр. - Cейчас мы максимально приблизим эту вакцину на места, чтобы уменьшить транспортную логистику.Уже сформированы списки крымчан, которым необходимо пройти вакцинацию в первую очередь. В приоритете - медицинские работники, работники сферы образования и услуг. Самое главное, считает министр, получить популяционный иммунитет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50