Молодая крымчанка представилась сотрудником ЖКХ и обокрала пенсионера в Симферополе. 85-летний старик лишился 15 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.Оказалось, что девушка убедила пожилого жителя столицы установить новый счетчик, за ненастоящие услуги воровка забрала у старика 15 тысяч рублей.Шли недели, но никто так и не пришел устанавливать газовый счетчик. Мужчина понял, что попал на мошенницу и тут же обратился в полицию. Под подозрение полицейских попала 20-летняя жительница Севетского района. К уголовной ответственности ранее она не привлекалась, и, конечно же, не имела никакого отношения к коммунальным предприятиям полуострова. Свою вину задержанная признала, но сразу вернуть украденную суму не могла, так как быстро потратила их на собственные нужды.Против молодой крымчанки возбудили уголовное дело за мошенничество, за что ее могут посадить на 5 лет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50