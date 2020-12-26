Личный состав медицинского отряда Южного военного округа Черноморского флота уже завершают развертывание мобильных ковидных госпиталей на полуострове и приступают к пусконаладочным работам, сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.По информации ведомства, военнослужащие заканчивают установку медицинского оборудования в Ялте и Симферополе. В скором времени военные специалисты начнут принимать первых пациентов, - сообщили в ведомстве.Напомним, утром 24 декабря четыре самолета минобороны привезли в Крым из Ростова-на-Дону оборудование для мобильных госпиталей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50