Дорожная авария на трассе Джанкой-Симферополь 25 декабря вечером закончилась смертью троих людей, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.- Сообщение о ДТП поступило на пульт спасателей вчера в 19.38. Авария случилась в селе Новоандреевка Симферопольского района. От полученных травм на месте скончались три человека. Спасатели провели деблокацию и поставили ограждение, - отметили в ведомстве.Причины ДТП будут выяснять эксперты.- Предварительно, с управлением не справился водитель автомобиля Mazda. Он выехал на встречную полосу и врезался в машину марки Skoda, что спровоцировало наезд на автомобиль ВАЗ. Авария унесла жизни троих людей - пассажира автомобиля Mazda, водителя и пассажира Skoda, - добавили в МЧС.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50