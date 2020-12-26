Власти Ялты утвердили график подачи воды в новогодние праздники. Как сообщили в пресс-службе администрации курортного города, на Новый год и Рождество вода из кранов будет литься непрерывно.- С 6.00 31 декабря до 22.00 1 января и с 6.00 6 января до 22.00 7 января вода будет подаваться непрерывно, а в остальные дни согласно установленному графику с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00, - отметили в пресс-службе.Также в ведомстве отметили, что итоговое совещание по вопросам водоснабжения Ялты запланировано на следующей неделе. На нём будут приняты окончательные решения по корректировке графика подачи воды.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50