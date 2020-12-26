На крымские дороги вышли украшенные троллейбусы, они будут курсировать на период новогодних и рождественских праздников. На городской транспорт наклеили изображения с веселым принятом, сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».- Внутри троллейбусы также украсят мишурой, гирляндами и маленькими елочками. Единственным изменением стала отмена приглашения Деда Мороза и Снегурочки. Это связано с коронавирусом, - добавили в ведомстве.Также в пресс-службе предприятия рассказали, что пассажиров ждут приятные подарки в виде сувенирных магнитиков.Курсировать новогодний транспорт будет в Симферополе по разным маршрутам, в Алуште на маршруте №2, в Ялте на маршруте №1.Стоимость проезда в праздничном троллейбусе 17 рублей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50