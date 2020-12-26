К большому сожалению крымчан, снега и метели в новогоднюю ночь можно не ждать, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.Синоптик объяснил, что в конце декабря и в начале января над регионом будет противостояние циклона и антициклона. В эти дни ожидается облачная погода, но с прояснениями. Температура составит от 2 до 7 градусов тепла.Напомним, в крымской столице сегодня облачно. Днем местами умеренный дождь. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50