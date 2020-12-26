26 декабря сотрудники самарской полиции задержали крымских юристов, которые перевозили целый килограмм амфетамина, сообщили в пресс-службе СК Самары.Как стало известно «КП-Самара», Подозреваемыми оказались депутат Армянского городского совета второго созыва Владимир Мельник и адвокат Виталий Дацюк. По версии следователей, адвокаты приобрели наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта. Психотропные вещества полицейские сразу же изъяли.- Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере), - отметили в Следкоме.Мужчинам может грозить до двадцати лет лишения свободы. Сейчас продолжается расследование уголовного дела.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50