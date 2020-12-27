27 декабря на Крымском полуострове вполне комфортный день.- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с. Днем температура воздуха до +9°.На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер восточный до 15 м/с. Днем +9…+11°.Температура воды в Черном море 8°…10°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50