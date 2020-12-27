На проект новой инфекционной больницы на 300 мест в Крыму потратят 95,9 миллионов рублей. Республиканские власти уже определили подрядчика для проведения проектно-изыскательных работ.- Определить общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «ПетроБалт» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство Республиканской инфекционной больницы на 300 коек, - написано в распоряжении главы Крыма, опубликованном на официальном сайте правительства.Напомним, в Симферополе 18 декабря прошло официальное открытие нового многопрофильного медицинского центра имени Семашко. На торжественной церемонии присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов и министр здравоохранения РК Александр Остапенко.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50