В Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 350 человек. В 19 случаях болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа инфицированных 270 самостоятельно обратились к врачу за медицинской помощью, почувствовав неладное. Еще 80 нашли среди контактировавших с ранее зараженными людьми.- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3818 человек, - сообщил в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов.С начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороло 18 тысяч 738 человек. Умерло за этот же период 467 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50