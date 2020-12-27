В Крыму зарегистрировали еще 8 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Таким образом, количество скончавшихся COVID-положительных пациентов достигло 475 человек.Напомним, в Крыму за сутки выявили 350 случаев заражения COVID-19, в 19 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа зараженных 270 самостоятельно обратились к врачу за медпомощью, почувствовав неладное. Еще 80 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными пациентами.За все время с начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороло 18 тысяч 738 человек. За сутки в региональных лабораториях проверили 3 тысячи 818 человек на коронавирус.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50