28 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя временно отключат свет, потому что будут ремонтировать электросети.Где не будет светаСИМФЕРОПОЛЬс 8.00 до 17.00ул. Севастопольская, 70-72/7, 72/1, 72/3, 72/4;ул. Почтовая, 1-66;ул. Приветная, 2-72(чет), 1-67(нечет);ул. Братьев Айвазовых, 52-62, 66-90(чет), 43-51, 55-85(нечет);ул. Сакская, 2-16, 36-40(чет), 34а, 43-63(нечет);ул. Уральская, 21, 35-55(нечет);ул. Тракторная, 34-42(чет), 1, 17;ул. Дунайская, 18, 1-17(нечет);ул. Гридасова, 41, 57;ул. М. Рыбалко, 58-68(чет), 49-69(нечет);пер. Дунайский, 2-12(чет), 3-17(нечет);ул. Рождественская, 58-62(чет);ул. Дмитриева, 50-70(чет), 45-59(нечет);пр. Победы, 398/1;ул. Черных, 2-60(чет), 1-55(нечет)СЕВАСТОПОЛЬс 9.00 до 16.00садовые товарищества в районе мыса Фиолент: «Чайка-82», «Сатурн-2», «Ямал», «Ветерок», «Слип», «Орбита», «Жемчужина», «Гранат», «Огонек», «Троллейбусник-1», «Дружба», «Строитель-3», «Бриг», «Автомобилист», «Малахит», «Кипарис», «Таврия», «Ока», «Сосенки», «Парус-2», «Дружный-2», «Мрия», «Рассвет-3», «Интеграл», «Скиф», «Икар-2», «Клеры-3», «Торпеда», «Корабел», «Лукоморье Сервис», «Кристалл-2», «Наука», «Бриз», «Скалистый 89», «Оптимист»с 9.00 до 12.00ТСН Чайкас 9.00 до 17.00ул. Горпищенко, д. 37, 44;ул. Багрия,62-66,57-67;ул. Коли Пищенко,2-16;ул. Тарутинская,34-36;ул. Бирюлева,47-49;ул. Будищева,10,18-54, 57;пр. Победы 31, 31-А;ул. Железнодорожная,26;ул. Матвея Воронина,1,5-7;ул. Надеждинцев,18-А,16-18,22,11;ул. Папанина,2-10;ул. Рабочая,27,31;ул. Чесменская,9,37;пер. Мореходный,2-14,1-5;про. Троицкий,2-12,15-А,1-3;ул. Мореходная,33село Вишневое: ул. Киселева,4-32,1-29; ул. Качинская,16-60,39-А,27-59; ул. Садовая,2-10,1-7; ул. Угловая,1, ул. Садовая,12-28,9-19; ул. Заречная,2-14,11-а,1-9. Полюшко: туп. Зеленый, хитр. Поселокс 8.00 до 16.00ул. 7 км. Балаклавского шоссе (СТ «Медик-3»)Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50