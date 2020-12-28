28 декабря на Крымском полуострове вполне комфортный зимний день.- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем до +14°.На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный до 13 м/с. Днем +11…+13°.Вода в Черном море +7°…11°.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50